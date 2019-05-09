Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»РИА Новости 02:41

Порошенко вновь показал, что его цинизм не имеет предела. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными". По мнению Пушкова, перед тем, как покинуть пост главы страны, Порошенко вновь продемонстрировал, что его цинизм не имеет границ.

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

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