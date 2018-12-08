Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.

По мнению сенатора, глава Роснано напрасно затронул такую тему. Упрек об отсутствии благодарности бизнесменам, скорее всего, вызовет негативную реакцию. «Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков о Чубайсе.

Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесу

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