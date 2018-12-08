Политика
Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесу
Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесуREGNUMвчера в 18:30
По мнению сенатора, глава Роснано напрасно затронул такую тему. Упрек об отсутствии благодарности бизнесменам, скорее всего, вызовет негативную реакцию. «Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков о Чубайсе.
REGNUMвчера в 18:30
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Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru вчера в 10:11
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Обостряет отношения: Пушков раскритиковал Чубайса за обвинения россиян в неблагодарности к бизнесменам
Народные новостивчера в 23:02
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Политика
Президент Армении заявил, что граждане страны выбирают лучшее будущее
Внеочередные парламентские выборы в Армении проводятся для лучшего будущего страны.
Обновлено в 03:13
Политика
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Обновлено в 02:07
Политика
Трамп заявил, что доволен ходом расследования по России
Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доволен ходом расследования "вмешательству России" в президентские выборы в США, передает РИА "Новости".
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Политика
Reuters: Мэй намерена отложить парламентское голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить голосование по сделке об условиях выхода Лондона из состава ЕС в британском парламенте.
Обновлено в 03:13
Политика
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Армия и оружие
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The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с призывом украинского президента Петра Порошенко закрыть порты западных стран для российских судов.
Обновлено в 02:23
Политика
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Политика
Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов
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Политика
Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем
У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено в 02:16
Политика
Польские активисты попытались сорвать концерт ансамбля Александрова
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
США решили модернизировать ядерные боеголовки
Обновлено в 02:54