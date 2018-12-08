Политика
Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу
Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесуРИА Новостивчера в 22:58
Сенатор выразил мнение, что главе Роснано не стоило поднимать подобный вопрос, поскольку это, по его словам, скорее, напротив вызовет отторжение у граждан. "Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", - написал Пушков в Twitter.
РИА Новостивчера в 22:58
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Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru вчера в 10:11
с чего всё началось
Член Совета Федерации, председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в "Твиттере" заявление главы правления АО "Роснано" Анатолия Чубайса о неблагодарности россиян представителям бизнеса.Вести.Ru03:53
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«Обостряет отношения»: Пушков раскритиковал Чубайса за обвинения россиян в неблагодарности к бизнесменам
Народные новостивчера в 23:02
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Политика
Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян проголосовал на парламентских выборах в Армении.
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Политика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алексеевой
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие
Украинский генерал блефует, говоря о возможности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы
Спецслужбы стран Евросоюза узнали, что Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний, передает Die Welt.
Обновлено в 04:48
Политика
Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендии им. Левка Лукьяненко задержанным в России украинцам.
Обновлено в 04:43
Политика
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:35
Политика
СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
The National Interest назвал самое смертоносное российское оружие
Американское издание The National Interest назвало самое смертоносное российское оружие, с которым не захочет связываться НАТО.
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
США намерены возобновить программу модернизации ядерных боеголовок W78
Обновлено в 04:49
Политика
В Совфеде рассказали о «голубой мечте» Порошенко
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с призывом украинского президента Петра Порошенко закрыть порты западных стран для российских судов.
Обновлено в 02:23
Политика
Путин призвал «Единую Россию» не допускать заносчивости и хамства
Обновлено в 03:57
Политика
Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 04:20
Политика
Володин возложил венок к месту кремации Ганди
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Индию 9 декабря возложил венок к Раджгхату — месту кремации вождя индийского народа Махатмы Ганди в Дели.
Обновлено в 04:03