Политика

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу
РИА Новости
вчера в 22:58

Сенатор выразил мнение, что главе Роснано не стоило поднимать подобный вопрос, поскольку это, по его словам, скорее, напротив вызовет отторжение у граждан. "Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", - написал Пушков в Twitter.
РИА Новостивчера в 22:58
Анатолий Чубайс
Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru вчера в 10:11
с чего всё началось
Член Совета Федерации, председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в "Твиттере"
 заявление главы правления АО "Роснано" Анатолия Чубайса о неблагодарности россиян представителям бизнеса.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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