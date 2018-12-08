с чего всё началось

Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.

Сенатор выразил мнение, что главе Роснано не стоило поднимать подобный вопрос, поскольку это, по его словам, скорее, напротив вызовет отторжение у граждан. "Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", - написал Пушков в Twitter.

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу

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