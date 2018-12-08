Политика
Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесу
Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесуREGNUMвчера в 18:30
По мнению сенатора, глава Роснано напрасно затронул такую тему. Упрек об отсутствии благодарности бизнесменам, скорее всего, вызовет негативную реакцию. «Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков о Чубайсе.
REGNUMвчера в 18:30
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Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru вчера в 10:11
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Обостряет отношения: Пушков раскритиковал Чубайса за обвинения россиян в неблагодарности к бизнесменам
Народные новостивчера в 23:02
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Политика
Путин выразил соболезнования родным правозащитницы Алексеевой
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России
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Политика
В Армении стартовали парламентские выборы
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Политика
Трамп заявил, что доволен ходом расследования по России
Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доволен ходом расследования "вмешательству России" в президентские выборы в США, передает РИА "Новости".
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Политика
Путин рассказал о последствиях хамства чиновников
Обновлено в 01:28
Политика
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Американские и европейские порты необходимо закрыть для российских судов, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие
Обновлено в 01:35
Политика
Reuters: Мэй намерена отложить парламентское голосование по Brexit
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Политика
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Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Политика
В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова
Двое проукраинских активистов выскочили на сцену во время выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в польском городе Быдгоще и попытались сорвать концерт.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем
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Обновлено вчера в 19:14
Политика
В МИД Венесуэлы ответили на намерение разорвать с ней дипотношения
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса жестко ответил в субботу на заявление коллеги из Перу о возможности стран Группы Лимы разорвать дипломатические отношения с Каракасом.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 01:26
Политика
СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
Обновлено в 01:38