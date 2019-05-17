Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за РоссииNews.ru вчера в 12:01

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. О демарше главы МИД Украины заявил изданию «Европейская правда» постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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Алексей Пушков
Не думаю, что это кого-то сильно впечатлит: уж больно всем надоела Украина с ее вечными ультиматумами, капризами и истериками. Всему есть пределы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИзвестия вчера в 16:05

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Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании Совета Европы

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Газета.Ruвчера в 08:48

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

РИА Новостивчера в 18:08

Климкин отменил визит в Хельсинки на заседание глав МИД Совета Европы

ТАССвчера в 06:24
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Происшествия

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В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
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Политика

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РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
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Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
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Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta дилерам

Первые товарные экземпляры универсалов Lada Granta Cross начали поступать в автосалоны официальных дилеров.
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Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
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Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

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Назван заработок российских звезд от рекламы

Российские звезды зарабатывают не только на концертах и корпоративах, но и на рекламе.
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Политика

«Нафтогаз» назвал условие возобновления переговоров с Россией

Переговоры о заключении нового контракта о транзите газа между Россией и Украиной могут возобновиться после инаугурации Владимира Зеленского и его контакта с российским лидером Владимиром Путиным, об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
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Транспорт

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