Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета ЕвропыПолитика Сегодня вчера в 18:38
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы. Ранее постпред Украины при СЕ Дмитрий Кулеба сообщил, что Климкин не станет участвовать в министерском заседании организации.
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Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании Совета Европы
Московский Комсомолецвчера в 18:57
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