Политика
Пушков ответил генсеку НАТО по КрымуГазета.Ru вчера в 16:40
США мечтали превратить Крым в свою военно-морскую базу - так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Крыма в состав России стало следствием "возросшей конкуренции между великими державами".
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В Крыму отреагировали на заявление генсека НАТО о воссоединении полуострова с РФ
RT на русскомвчера в 16:20
Эксперт жестко ответил генсеку НАТО, назвавшему присоединение Крыма аннексией
Московский Комсомолецвчера в 06:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
Экономика
Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»
Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.
Обновлено в 03:03
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено 05 августа в 13:12
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено 05 августа в 03:08
Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты.
Обновлено в 01:12
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»
See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic. twitter. com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 August 4, 2019 Читайте также: Весь мир узнает, как фанаты «Зенита» обожают Малкома, у истории с расизмом будет идеальное завершение Жирков получает удовольствие от футбола в «Зените».
Обновлено в 02:13
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Кино
Disney снимет ремейк фильма «Один дома», сообщили СМИ
Disney выпустит ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее".
Обновлено в 02:11
Космос
Тысячи тихоходок бродят по Луне после крушения Beresheet
Tardigrades и человеческая ДНК были поздними дополнениями к миссии, добавленными всего за несколько недель до того, как Beresheet был запущен.
Обновлено в 02:14
Спорт
15-летний фигурист рассказал о работе в группе Тутберидзе
15-летний воспитанник Этери Тутберидзе Егор Рухин исполнил произвольную программу на контрольных прокатах в Новогорске.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи
В России с 6 августа вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту израильский спутник
Американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту коммуникационный спутник Amos-17, принадлежащий израильской Spacecom Ltd. Трансляция запуска велась на сайте и в социальных сетях компании SpaceX.
Обновлено вчера в 21:09
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая, пишет Biology Letters.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами в Томске
В результате ДТП два человека были доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.
Обновлено в 02:33
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24