Политика
Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»Газета.Ru 01:21
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что преодоление нацизма не является поводом для того, чтобы водить ряженые "полки бессмертных". Свое мнение он написал в твиттере.
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Пушков прокомментировал высказывание Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Московский Комсомолец01:28
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Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
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Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
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В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
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На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль
Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
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Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.
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В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
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Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
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В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Политика
В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча
Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
СМИ: президент Египта и командующий ЛНА обсудили последние события в Ливии
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в четверг в Каире командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара для обсуждения последних событий в Ливии.
Обновлено в 11:00
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
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Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
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В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Футбол
В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы
Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
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Авто
В продажу выходит новое поколение Honda Civic
По заявлению компании Dongfeng Honda 17 мая на рынок выходит новый Honda Civic.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» и полиции в Киеве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео стычки участников акции "Бессмертный полк" с полицией в Киеве.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Обновлено в 08:42
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика
Глава МВФ находится в тесном контакте с Зеленским и Порошенко
Райс в ходе регулярного брифинга для представителей СМИ подтвердил, что Лагард находится в постоянном контакте с Зеленским после его избрания в качестве главы Украины.
Обновлено в 10:49