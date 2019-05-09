Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»Газета.Ru 01:21

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что преодоление нацизма не является поводом для того, чтобы водить ряженые "полки бессмертных". Свое мнение он написал в твиттере.

Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»

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