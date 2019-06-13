Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕИзвестия вчера в 18:38

Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Пушков отметил, что Украина никак не сможет ответить, так как сильно зависит от европейских стран и институтов.

Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ

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