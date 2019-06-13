Политика

Пушков оценил слова Климкина об ответе на возвращение России в ПАСЕRT на русском вчера в 22:03

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возможной реакции Киева на возвращение России в ПАСЕ.
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Алексей Пушков
Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса вчера в 20:53

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