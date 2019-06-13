Политика

Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕИзвестия 18:38

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Пушков отметил, что Украина никак не сможет ответить, так как сильно зависит от европейских стран и институтов.
Читать в источнике
Алексей Пушков
Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса 20:53

Подробнее о событии

Пушков оценил угрозы Климкина в адрес СЕ

Газета.Ru17:51

Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ

Известия18:38

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

РИА Новости17:46

Пушков ответил Климкину на критику ПАСЕ: Украина зависит от Европы

Московский Комсомолец19:24

Слуцкий: слова Климкина о реакции Украины на возвращение России в ПАСЕ никого не впечатлят

ТАСС12:56

В Госдуме не исключают бойкота Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

ФАН10:59

Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

RT на русском08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Экономика

Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира

Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Гаджеты

Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода

Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.
Обновлено в 13:06
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Происшествия

Бесстрашный хозяин подрался с медведицей ради спасения собаки

Лай услышала разъяренная медведица. Она решила защитить своего детеныша и напала на пса. Хозяин попытался спасти собаку и ударил хищницу.
Обновлено в 19:00
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Политика

Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
Обновлено в 19:22
Происшествия

В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских

В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Общество

Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Политика

В Судане произошла новая попытка госпереворота

В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает "Аль-Арабия".
Обновлено в 08:51
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР

На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Культура

Гусары и шампанское. Как отмечают День России на фестивале «Времена и эпохи» в Москве

Московский фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи" подготовил насыщенную программу в День России.
Обновлено в 08:37
Наука

Робота Cassie научили ездить на гиророликах

Hybrid Robotics своего робота Cassie решили научить ездить на гиророликах.
Обновлено вчера в 16:18
Кино

Режиссёр фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Загитовой

Обновлено в 04:59
Политика

Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 15:39
Гаджеты

Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 9T для рынка Европы

Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

Обновлено в 08:44
Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 19:50
Общество

Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников по предвыборной гонке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился бы принять компрометирующую информацию на соперников по предвыборной гонке 2020 года.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома

Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Политика

Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Политика

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Обновлено в 16:20
Общество

Baijiahao (Китай): «богатырское телосложение» русских — результат их питания (Baijiahao)

Большинство россиян могут похвастаться «богатырским телосложением».
Обновлено в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное