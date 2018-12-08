Политика
В Совфеде указали на неуместность высказывания главы "Роснано" Анатолия Чубайса о необходимости принесения народом благодарности нынешним российским олигархам. Пользователи Сети согласились с мнением сенатора Алексея Пушкова, добавив, что "бизнес и олигархи - это две большие разницы".
Газета.Ruвчера в 03:42
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Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
с чего всё началось
Накануне глава правления компании "Роснано" Анатолий Чубас, выступая на Общероссийском гражданском форуме, сказал, что россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что они сделали для страны.РИА Новостивчера в 03:47
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Глава Роснано Анатолий Чубайс посетовал на то, что ни власть, ни общество не любят бизнес
Эхо Москвывчера в 06:00
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Политика
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Политика
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России
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