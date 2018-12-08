Политика

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу
Газета.Ru
вчера в 03:42

В Совфеде указали на неуместность высказывания главы "Роснано" Анатолия Чубайса о необходимости принесения народом благодарности нынешним российским олигархам. Пользователи Сети согласились с мнением сенатора Алексея Пушкова, добавив, что "бизнес и олигархи - это две большие разницы".
Газета.Ruвчера в 03:42
Анатолий Чубайс
Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru 08 декабря в 10:11
с чего всё началось
Накануне глава правления компании "Роснано" Анатолий Чубас, выступая на Общероссийском гражданском форуме, сказал
, что россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что они сделали для страны.
РИА Новостивчера в 03:47

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Чубайс обвинил Россию в черной неблагодарности

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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