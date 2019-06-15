Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Пушков отетил Зеленскому на слова об инвестициях в Донбасс

Газета.Ru15:50

Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций

Новостной фронт10:41

Пушков призвал Зеленского не рисовать миражи

Вести.Ru11:58

Пушков раскритиковал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РЕН ТВ11:56

Пушков ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Московский Комсомолец11:44

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РИА Новости11:29

Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

RT на русском13:13
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Происшествия

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Происшествия

Самолет «Аэрофлот» сел в Варшаве из-за агрессивного пассажира

Обновлено в 01:30
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Футбол

Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке

Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передали в Главное следственное управление СК РФ для наиболее объективного и оперативного расследования.
Обновлено в 06:17
Общество

Панин возмущен сексуальной необразованностью россиян

Обновлено в 13:48
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Бекер стал отцом во второй раз

Обновлено в 15:11
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол

Вратарь сборной Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:54
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Спорт

На турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 пришло примерно 10 зрителей

Авторы канала CYBERSLOVO отметили низкую зрительскую активность турнира Moscow Cyber Cup по FIFA 19.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Футбол

Хуммельс может вернуться в «Боруссию» за €30 млн

В составе «Боруссии» Матс Хуммельс стал двукратным чемпионом Германии по футболу, в составе «Баварии» — трехкратным.
Обновлено в 16:46
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Гаджеты

Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T

Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Обновлено в 14:37
Музыка

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено в 07:09
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
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