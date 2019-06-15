Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Политика Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.

Происшествия Пассажирский самолет в Бразилии совершил аварийную посадку на брюхо При посадке, уточняет Globo, экипажу самолета не удалось выпустить шасси, в итоге лайнер сел на брюхо.

Шоу-бизнес Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.

Экономика Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.

Гаджеты Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.

Хоккей Чемпионский парад посетило 500 тысяч человек Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города, сообщает "Советский спорт".

Политика Индия введет пошлины на товары из США Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.

Футбол «Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».

Наука Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.

Общество Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».

Экономика В ЦБ рассматривают возможность запуска цифровой валюты Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает возможность запуска цифровой валюты, оценивая степень готовности к этому шагу технологии и общества, которое должно будет принять не анонимные средства платежа.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Шоу-бизнес Татьяна Терешина дала сыну двойное имя После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Наука ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.

Политика Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.

Происшествия В центре Москвы сотрудница парикмахерской получила стулом по голове В Москве на Проспекте мира сотруднице парикмахерской прилетел на голову стул. Об этом 15 июня сообщает «Комсомольская правда».

Общество Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Политика МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.

Общество Названы первые города России, где заработает 5G Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.