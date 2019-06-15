Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Пушков отетил Зеленскому на слова об инвестициях в Донбасс

Газета.Ru15:50

Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

RT на русском13:13

Пушков раскритиковал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РЕН ТВ11:56

Пушков призвал Зеленского не рисовать миражи

Вести.Ru11:58

Пушков ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Московский Комсомолец11:44

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РИА Новости11:29

Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций

Новостной фронт10:41
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Политика

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Пассажирский самолет в Бразилии совершил аварийную посадку на брюхо

При посадке, уточняет Globo, экипажу самолета не удалось выпустить шасси, в итоге лайнер сел на брюхо.
Обновлено в 15:59
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске

Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.
Обновлено в 15:03
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России

Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Хоккей

Чемпионский парад посетило 500 тысяч человек

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:40
Политика

Индия введет пошлины на товары из США

Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

На видео впервые показали бронеавтомобиль «Тигр Next»

Канал "Звезда" продемонстрировал процесс подготовки "Тигр Next" к форуму.
Обновлено в 06:51
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Экономика

В ЦБ рассматривают возможность запуска цифровой валюты

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает возможность запуска цифровой валюты, оценивая степень готовности к этому шагу технологии и общества, которое должно будет принять не анонимные средства платежа.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.
Обновлено в 11:19
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Наука

ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу

Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено вчера в 08:48
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В центре Москвы сотрудница парикмахерской получила стулом по голове

В Москве на Проспекте мира сотруднице парикмахерской прилетел на голову стул. Об этом 15 июня сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 15:34
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Общество

Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
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