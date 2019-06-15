Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков резко прокомментировал в своем Twitter-аккаунте обещание президента Украины Владимира Зеленского о вливании в ближайшее время инвестиций в Донбасс, сообщает "Российский Диалог".Российский Диалог13:33
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество
Прояснилась судьба «кота-самозванца», отданного Алибасову
Кот, которого злоумышленники пытались выдать за сбежавшего из квартиры Бари Алибасова канадского сфинкса Чучу в обмен на вознаграждение, нашел новый дом.
Обновлено в 13:09
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Спорт
В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей
Изначально чемпионат Moscow Cyber CUP был запланирован как однодневный международный турнир.
Обновлено 13 июня в 04:29
Футбол
Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира
Обновлено в 14:37
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Политика
КС Молдавии передумал распускать парламент
Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал свои решения, принятые с 7 по 9 июня.
Обновлено в 07:35
Футбол
Данченко перешел в казанский «Рубин»
Обновлено в 10:45
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
По версии американской стороны, Иран обстрелял беспилотник после того, как последний зафиксировал приближение иранских лодок к танкерам в Оманском заливе, однако по оценкам специалистов, повреждения нанесённые кораблям, свидетельствуют о том, что удар наносился с воздуха, в связи с чем, не исключено, что именно американский MQ-9 Reaper и атаковал танкеры.
Обновлено в 03:03
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Авто
Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции
Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 10:36
Авто
В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей
В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.
Обновлено в 13:13