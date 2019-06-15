Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков резко прокомментировал в своем Twitter-аккаунте
обещание президента Украины Владимира Зеленского о вливании в ближайшее время инвестиций в Донбасс, сообщает "Российский Диалог".
Российский Диалог13:33

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Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

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Пушков рассказал о невозможности обещанных Зеленским инвестиций в Донбасс

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Пушков ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

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Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

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Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций

Новостной фронт10:41
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество

Прояснилась судьба «кота-самозванца», отданного Алибасову

Кот, которого злоумышленники пытались выдать за сбежавшего из квартиры Бари Алибасова канадского сфинкса Чучу в обмен на вознаграждение, нашел новый дом.
Обновлено в 13:09
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Изначально чемпионат Moscow Cyber CUP был запланирован как однодневный международный турнир.
Обновлено 13 июня в 04:29
Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Обновлено в 14:37
Происшествия

Похороны погибшего в драке в Чемодановке пройдут в воскресенье

Обновлено в 10:47
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Политика

КС Молдавии передумал распускать парламент

Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал свои решения, принятые с 7 по 9 июня.
Обновлено в 07:35
Общество

Алексей Панин пожаловался на сексуальную необразованность россиян

Обновлено в 07:26
Футбол

Данченко перешел в казанский «Рубин»

Обновлено в 10:45
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

По версии американской стороны, Иран обстрелял беспилотник после того, как последний зафиксировал приближение иранских лодок к танкерам в Оманском заливе, однако по оценкам специалистов, повреждения нанесённые кораблям, свидетельствуют о том, что удар наносился с воздуха, в связи с чем, не исключено, что именно американский MQ-9 Reaper и атаковал танкеры.
Обновлено в 03:03
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено вчера в 07:25
Политика

Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции

Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 10:36
Авто

В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей

В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.
Обновлено в 14:29
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика

Началась выдача паспортов жителям Донбасса

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Снесенному забору в сквере у Драмтеатра назвали реальную цену ущерба

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» напугал поклонников изменившейся внешностью

Обновлено в 14:32
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика

Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.
Обновлено в 13:13
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