Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Пушков ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Московский Комсомолец11:44

Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

RT на русском13:13

Пушков призвал Зеленского не рисовать миражи

Вести.Ru11:58

Пушков раскритиковал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РЕН ТВ11:56

Пушков отетил Зеленскому на слова об инвестициях в Донбасс

Газета.Ru15:50

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РИА Новости11:29

Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций

Новостной фронт10:41
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Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду

Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды.
Обновлено в 17:36
Авто

Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:58
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Обновлено в 13:49
Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Общество

Куда катятся азербайджанские телеканалы?

Надир Шафиев, для Sputnik Азербайджан Ни для кого не секрет, что нынешняя ситуация на азербайджанских телеканалах, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Обновлено в 09:59
Экономика

Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Авто

Самые надежные подержанные автомобили в Великобритании

Обновлено в 14:08
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Общество

5 построек, которых не должно быть на дачном участке

Дворцы и терема Дом в огороде Баня у границы «Бьет ключом» Дача как бизнес Дворцы и терема В принципе, на дачном участке можно строить не только привычные летние дома, но и полноценные жилые постройки, в которых можно даже зарегистрироваться.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В районе Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Обновлено в 19:37
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Происшествия

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 16:32
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Политика

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
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