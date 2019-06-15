Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Пушков отетил Зеленскому на слова об инвестициях в Донбасс

Газета.Ru15:50

Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций

Новостной фронт10:41

Пушков призвал Зеленского не рисовать миражи

Вести.Ru11:58

Пушков раскритиковал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РЕН ТВ11:56

Пушков ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Московский Комсомолец11:44

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РИА Новости11:29

Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

RT на русском13:13
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Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Появилось видео задержания трех участников драки под Пензой

Обновлено в 05:43
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено в 18:05
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:44
Политика

США усилили кибератаки на российские электросети

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Происшествия

В ДТП под Воронежем погибли семь человек

Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
Обновлено в 15:25
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Политика

Сейм Латвии поддержал петицию о сносе памятника освободителям Риги

Обновлено вчера в 16:49
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Бекер стал отцом во второй раз

Обновлено в 15:11
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

В ДНР заявили о двух пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ

Обновлено вчера в 20:08
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Наука

Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений

Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено 13 июня в 09:59
Общество

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Кино

Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая

После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Росстат впервые назвал число погибших при военных действиях граждан

В 2018 году при военных действиях погибли четыре человека: трое горожан и один селянин.
Обновлено в 07:54
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол

Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Обновлено в 17:01
Футбол

Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
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