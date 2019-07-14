Политика
Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400RT на русском вчера в 20:31
Ранее СМИ сообщили, что США намерены в ближайшие дни объявить о санкциях в отношении Турции из-за поставок С-400. Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400
Российская газетавчера в 20:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:26
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Убившему итальянского репортера украинскому военному вынесли приговор
Обновлено 12 июля в 09:29
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Свердловской области из-за таблички Никсону задержали пенсионера
Полицейские задержали в Дегтярске 75-летнего пенсионера Петра Кикилыка за то, что он собирался установить табличку 37 президенту США Ричарду Никсону.
Обновлено в 02:10
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Греция «сдала» С-300 Израилю и уже поплатилась
Греция решила сдать Израилю все секреты С-300.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».
Обновлено вчера в 21:35
Спорт
Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Музыка
Представитель Леонтьева опровергла слухи об уходе певца со сцены
Представитель певца опровергла слухи о том, что Валерий Леонтьев решил уйти со сцены.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Авто
В США могут выпускать электрический кроссовер BMW iX3
Инсайдеры ранее анонсировали, что кроссовер BMW iX3 также порадует тем, что впервые для него применили платформу G08, используемую в популярной модели X3.
Обновлено в 01:59
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Японский парламент все меньше сопротивляется однополым бракам
Газета провела опрос кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборы в верхнюю палату парламента Японии и выяснила, что в течение трех лет количество противников однополых браков снизилось с 60% до 36%.
Обновлено в 00:24