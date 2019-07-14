Политика

Пушков оценил санкции США против Турции из-за российских С-400Мойка78 21:41

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ограничительные меры, которые США могут ввести против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400. Он назвал продажу американского оружия союзникам по НАТО одной из целей существования альянса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пушков раскрыл истинную цель существования НАТО

URA.Ru20:35

Пушков отреагировал на санкции США из-за российских С-400

Газета.Ru19:41

Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400

RT на русском20:31

Пушков отреагировал на введение санкций США против Турции из-за С-400

Известия20:00

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

РЕН ТВ19:48

Пушков об антитурецких санкциях США: нужно было послушно закупать Patriot

REGNUM20:32

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400

РИА Новости19:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Технологии

Названы основные способы кражи денег и данных россиян

Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Политика

На Украине рассказали о последствиях киевской блокады Крыма

Попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к негативным последствиям, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 21:21
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Здоровье

«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале

Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Музыка

Названы гонорары грузинских артистов в России

По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено в 10:09
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие

Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Обновлено в 12:50
Баскетбол

Теодосич стал игроком «Виртуса»

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич стал игроком "Виртуса". 32-летний серб подписал трехлетний контракт.
Обновлено в 19:24
Путешествия

Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы

Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Общество

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

Обновлено в 20:56
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Общество

В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

Обновлено в 15:47
Общество

В Москве проходит ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии

Бомба взорвалась на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Космос

В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС

Старшеклассники из пяти регионов России создали аппаратно-программную модульную платформу «Космолаб» — прототип устройства для Международной космической станции, которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное