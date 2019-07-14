Политика
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400РЕН ТВ вчера в 19:48
Продажа американского оружия союзникам по НАТО является одной из целей существования альянса и говорит о неравноправии его членов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции за покупку российского зенитного ракетного комплекса С-400.
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Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400
Российская газетавчера в 20:29
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