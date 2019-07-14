Политика
Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400RT на русском вчера в 20:31
Ранее СМИ сообщили, что США намерены в ближайшие дни объявить о санкциях в отношении Турции из-за поставок С-400. Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.
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Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400
Российская газетавчера в 20:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Культура
«Лунная неделя» пройдет в Москве
В московском Музее космонавтики с 18 по 21 июля пройдет серия мероприятий под общим названием "Лунная неделя" - приуроченная к 50-летию высадки первого человека на спутник Земли.
Обновлено вчера в 05:27
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Борис Клюев: «Я болен, но продолжаю лечение»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Италии экс-бойца ВСУ приговорили к 24 годам тюрьмы
Обновлено 12 июля в 13:16
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в РФ
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено 12 июля в 17:14
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.
Обновлено вчера в 09:25
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено вчера в 22:36
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Наука
Южные киты перешептываются для защиты потомства
Обновлено 12 июля в 10:47
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Ученые РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли
Обновлено 12 июля в 00:01
Экономика
Правительство Дании проведет реформу рынка труда
Новый министр по делам занятости в Дании Петер Хуммельгор объявил о намерении правительства провести реформу на рынке труда.
Обновлено вчера в 06:20
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Общество
На Луизиану обрушился ураган «Барри»
Более 50 тысяч человек остались без электричества. Самым разрушительным в истории Луизианы стал ураган "Катрина".
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира
Обновлено вчера в 21:48