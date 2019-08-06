Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о КрымеГазета.Ru вчера в 07:46

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России. По его словам, Столтенберг признал, что "США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу".
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