Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о КрымеГазета.Ru вчера в 07:46
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России. По его словам, Столтенберг признал, что "США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу".
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В Крыму отреагировали на заявление генсека НАТО о воссоединении полуострова с РФ
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Эксперт жестко ответил генсеку НАТО, назвавшему присоединение Крыма аннексией
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Жителям России для "нормальной жизни" нужно, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
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