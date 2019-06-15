Политика
Пушков отреагировал на слова Шредера о КрымеВести.Ru 07:00
Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Обновлено в 09:48
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34
Здоровье
В Приморье прошел благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей
На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд
Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
«Резервы удалось доначислить благодаря финансовому результату банка за май 2019 года, запасу капитала на момент предписания, бизнес-мерам, ускоренной амортизации гарантий и корпоративных кредитов, корпоративному взысканию, отказу от крупных гарантий», — уточнили в кредитной организации.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
Обновлено в 04:45
Транспорт
В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей
Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Футбол
«Дерби» потребует от «Челси» 4,5 млн евро за Лэмпарда
Как сообщает The Telegraph, "Дерби" потребует у "Челси" 4,5 миллиона евро компенсации за Лэмпарда.
Обновлено вчера в 11:45
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Могадишо 8 человек убиты, 16 ранены
В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, погибли по меньшей мере восемь человек, ранения получили 16.
Обновлено в 10:05
Политика
Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова
В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).
Обновлено в 08:45
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Политика
Правая Народная партия вернула себе власть в Мадриде
Кандидат от правой Народной партии Хосе Луис Мартинес-Алмейда был избран в субботу новым мэром Мадрида.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о завещании за неделю до отравления химикатами
Продюсер Бари Алибасов уже десять дней находится под пристальным наблюдением врачей после отравления средством бытовой химии.
Обновлено в 05:12
Кино
Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» перед зрителями
Шуточный ролик с извинениями Джона Сноу за финал сериала «Игра престолов» появился в интернете.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43