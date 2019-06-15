Пушков отреагировал на слова Шредера о КрымеВести.Ru 07:00

Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.

Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме

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