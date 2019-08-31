Политика
Газета.RuПушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Сенатор пояснил, что сначала Киеву надо выполнить Минские соглашения, в частности прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения. "И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - заключил Пушков. Ранее Пристайко стал новой главой МИД Украины.
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с чего всё началось
Комментируя высказывание Пристайко о мире на Донбассе, который должен наступить через полгода, Пушков в своем Twitter рекомендовал главе украинского МИДа сначала выполнить первые пункты Минских соглашений.Вести.Ru04:51
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика
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Lenta.ru вчера в 20:02
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
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Экономика
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РБК вчера в 12:54
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РИА Новости 03:56
Политика
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RT на русском 07:28
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Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
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Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
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Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины
Депутаты Верховной рады избрали нового премьер-министра Украины.
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