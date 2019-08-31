с чего всё началось

Сенатор пояснил, что сначала Киеву надо выполнить Минские соглашения, в частности прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения. "И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - заключил Пушков. Ранее Пристайко стал новой главой МИД Украины.

Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Политика Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.

Теннис Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Общество Соболь пришла на шествие против политических репрессий Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.

Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Баскетбол Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019 Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.

Шоу-бизнес Пригожин опубликовал архивное видеообращение Иосифа Кобзона В годовщину смерти певца Иосиф Пригожин показал подписчикам видеообращение, в котором Кобзон рассказывает о своих истинных желаниях.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе Встречи в формате МПРИ на регулярной основе проводятся с 2009 года с участием представителей Южной Осетии, Грузии и России при посредничестве Евросоюза и ОБСЕ.

Космос Робота Федора на МКС показали на видео Телеканал «Россия 24» опубликовал видео с Международной космической станции (МКС), где сейчас находится антропоморфный робот Skybot F-850, ранее называвшийся Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research).

Политика Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли» Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.

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Транспорт В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Политика Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.

Шоу-бизнес «Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.