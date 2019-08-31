Политика
Газета.RuПушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Сенатор пояснил, что сначала Киеву надо выполнить Минские соглашения, в частности прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения. "И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца", - заключил Пушков. Ранее Пристайко стал новой главой МИД Украины.
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с чего всё началось
Комментируя высказывание Пристайко о мире на Донбассе, который должен наступить через полгода, Пушков в своем Twitter рекомендовал главе украинского МИДа сначала выполнить первые пункты Минских соглашений.Вести.Ru04:51
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
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Новый «Вудсток» пройдет под Тулой
Пятидесятилетие легендарного «Вудстока» отметят новым фестивалем, который пройдет в туристическом комплексе «Золотой город» в Тульской области.
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
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Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
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«Норникель» подорожал до исторического максимума
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Ведомости вчера в 11:18
Общество
Концепцию арт-парка на Петроградке представят через восемь месяцев
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Телеканал Санкт-Петербург 08:34
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов
На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Футбол
«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Общество
В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском вчера в 14:38
Общество
Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании
Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Происшествия
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Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Космос
Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни
Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 05:13
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
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Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56