Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФАргументы и Факты 06:57

По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.

Экономика Курс биткоина взлетел, установил рекорд 2019 года Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Политика Авиакомпании заявили о массовой сдаче билетов в Грузию Российские авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы между Россией и Грузией, сообщили о массовом отказе россиян от полетов.

Общество В Артеме прошла всероссийская акция «Горсть памяти» Фото: Дмитрий Кучма 1 / 10 После возложения цветов на памятнике-мемориале артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошла всероссийская акция "Горсть Памяти" в честь увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.

Политика Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси У здания парламента Грузии в субботу, 22 июня, началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни.

Шоу-бизнес Каменских поделилась романтичным снимком с Потапом Накануне Каменских показала очередной совместный снимок с мужем.

Политика Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Армия и оружие МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара» В МИД России прокомментировали сообщения СМИ о высказываниях заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селвы, в которых он попытался обосновать планы по оснащению части ракет подводных лодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами пониженной мощности.

Политика Журналистка обвинила Дональда Трампа в изнасиловании Джейн Кэрролл, писательница и журналистка из США, обвинила Дональда Трампа, американского президента, в изнасиловании, произошедшем более 20 лет назад.

Авто Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Футбол Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом» Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.