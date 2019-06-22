Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФАргументы и Факты 06:57
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
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Пушков резко отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из России
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