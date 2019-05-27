Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналистаГазета.Ru вчера в 22:44
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
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Пушков порекомендовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
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