Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналистаГазета.Ru вчера в 22:44

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

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