Пушков одобрил идею о переносе столицы УкраиныИзвестия 08:25

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Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.

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