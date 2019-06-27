Пушков одобрил идею о переносе столицы УкраиныИзвестия 08:25

Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом.

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.

Политика Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ 26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.

Общество Британка попросила мужа убраться дома и была арестована Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подала на развод Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Здоровье Минздрав опроверг влияние Ростовской АЭС на ситуацию с онкологией В министерстве здравоохранения Ростовской области пояснили информацию, согласно которой Ростовская АЭС является одной из причин высокого показателя запущенных случаев онкологии в Дубовском районе.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Технологии Сервис оценки качества вождения появится в России В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.

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