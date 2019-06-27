Политика
Пушков одобрил идею о переносе столицы УкраиныИзвестия 08:25
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Читать в источнике
Оценить17
Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН 08:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Кино
Сальма Хайек может присоединиться к киновселенной Marvel
Обновлено в 04:00
Наука
Создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Обновлено в 11:17
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Происшествия
На улице Партизана Германа горит квартира
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская взяла мужа Максима Матвеева на гастроли в Лондон
С собой на гастроли Елизавета взяла 36-летнего мужа Максима Матвеева. Актер решил поддержать супругу в такой ответственный момент.
Обновлено в 10:13
Общество
Британка попросила мужа убраться дома и была арестована
Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод
Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 07:00
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Минздрав опроверг влияние Ростовской АЭС на ситуацию с онкологией
В министерстве здравоохранения Ростовской области пояснили информацию, согласно которой Ростовская АЭС является одной из причин высокого показателя запущенных случаев онкологии в Дубовском районе.
Обновлено в 12:17
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика
«Ямал СПГ» начал распределение денежных средств акционерам
"Ямал СПГ" начал распределение денежных средств акционерам, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:21
Технологии
Сервис оценки качества вождения появится в России
В России разрабатывается электронная система оценки качества и стиля вождения автолюбителей, которую планируют ввести в действие через два года.
Обновлено в 02:49
Кино
Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
Обновлено в 09:57
Футбол
В ФНЛ тоже ввели лимит на легионеров в заявке
«С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – заявил Ефремов.
Обновлено в 10:57
Авто
Украина ввела запрет на импорт авто из России
Сегодня Россия экспортирует в Украину УАЗ, Lada и зарубежные марки авто: Kia Rio, Huyndai Solaris, VW Polo, Chevrolet Niva.
Обновлено в 10:37
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Кино
Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»
В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика
В Госдуме предложили ограничить места использования беспилотников
Законопроект предусматривает возможность временно ограничивать или запрещать нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства в целях «защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий».
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Обновлено в 10:07
Происшествия
Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу
Обновлено в 02:51
Политика
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Следователи пришли с обысками в салоны автодилера «Рольф»
Сотрудники ФСБ и СК РФ проводят обыски в салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф".
Обновлено в 07:52
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06