Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о КрымеИзвестия вчера в 09:52
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
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В Крыму отреагировали на заявление генсека НАТО о воссоединении полуострова с РФ
RT на русскомвчера в 16:20
Эксперт жестко ответил генсеку НАТО, назвавшему присоединение Крыма аннексией
Московский Комсомолецвчера в 06:37
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе, подтвердил Кремль.
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Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
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Пенсионер из Пушкина распространял порно в интернете: его вычислили полицейские вместе с сотрудниками Интерпола.
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Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго
Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции.
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Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
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Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
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Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
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Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье
Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.
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«Арсенал» продал Дженкинсона в «Ноттингем Форест»
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Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре
Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.
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В Анапе загорелась трехэтажная гостиница
7 августа в 11:50 диспетчеру поступило сообщение о пожаре в трёхэтажной гостинице на Пионерском проспекте в Анапе.
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Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
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