Политика

Пушков оценил заявления генсека НАТО о КрымеИзвестия вчера в 09:52

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
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Есть подвижка: сенатор оценил слова генсека НАТО по Крыму

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
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