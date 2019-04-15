Политика
Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в КрымуRT на русском вчера в 19:45
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
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Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИзвестия вчера в 16:47
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«Ритуальные пляски»: сенатор ответил на заявление штаба Зеленского по Крыму
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«Ритуальные пляски и бубны в Киеве ни на что не влияют»: Алексей Пушков о признании референдума в Крыму
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