Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в КрымуRT на русском вчера в 19:45

Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.

Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает Le Parisien. Отмечается, что бесконтрольное распространение пожара остановлено.

Происшествия В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.

Общество Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Транспорт В России могут появиться платные перекрестки В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.

Авто Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполнилось 70 лет 17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.

Гаджеты Microsoft работает над собственными наушниками в стиле AirPods Microsoft разрабатывает собственные беспроводные наушники-вкладыши, чтобы конкурировать с AirPods, сообщает технический сайт Thurrott со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами компании.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Энергетика США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти "В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.

Общество Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».

Политика Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.

Экономика Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Политика Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко.

Авто Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».

Общество Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.

Транспорт В России подорожал проезд по платным трассам Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".

Экономика Промышленность в марте выросла существенно ниже прогнозов Предприятия увеличили выпуск на 1,2% в годовом выражении, что гораздо ниже данных за февраль (4,1%), но сопоставимо с январскими показателями (1,1%), следует из данных Росстата.

Происшествия Нетрезвый мужчина управлял школьным автобусом с детьми В Иркутской области задержали пьяного водителя, который управлял школьным автобусом, в салоне которого находилось десять детей.

Экономика Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.

Гаджеты IOS 13 принесёт огромные изменения: тёмная тема и многозадачность с несколькими окнами для iPad, которые можно перемещать по экрану Система принесёт улучшенную многозадачность на iPad с поддержкой множества окон в приложениях, такие окна можно перемещать в виде карточек по экрану простым перетаскиванием.