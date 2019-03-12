Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХРИА Новости 17:04

с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ. Сенатор отметил, что заявление Артемьева его не удивляет с учетом неудовлетворительной работы управляющих компаний.

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Происшествия Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

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Происшествия Жительница Словении отрезала себе часть руки ради страховки Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради получения выплат в 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненного пособия по инвалидности, сообщила в понедельник местная полиция.

Происшествия Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин» Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой находился фигурант громкого расследования, продолжавшегося около двух лет.

Политика Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.

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Общество Депутат предложил строить дома с зонами выгула и захоронения животных Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, в котором предложил предусмотреть санитарные нормы строительства новых жилых массивов с учетом включения специализированных зон выгула домашних питомцев и мест их законного погребения.

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Происшествия Китай приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 Власти Китая ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних национальных авиалиниях.

Происшествия Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Политика Спикер Палаты представителей высказалась против импичмента Трампа Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не поддерживает возможность импичмента президента Дональда Трампа.

Политика США допустили новые санкции против «Северного потока — 2» США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.

Происшествия Арестованного бойца Александра Емельяненко выпустили из-под стражи Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.

Футбол Перес: «Лучший тренер мира возвращается в „Реал“» Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Происшествия На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1» На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».

Шоу-бизнес Певица Юлия Началова попала в реанимацию Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.

Происшествия Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.

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Транспорт Россияне получили возможность жаловаться на плохие дороги в Минтранс Граждане России с помощью специального приложения смогут жаловаться на плохие дороги в министерство транспорта.

Здоровье Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.

Происшествия В Венесуэле разбился легкий самолет с офицерами ВС на борту Легкий самолет Cessna 206 в понедельник разбился в Венесуэле. Инцидент произошел в районе Гран-Сабана в штате Боливар на востоке страны.

Экономика Эксперты прогнозируют рост экономики Крыма в 2020–2030 годах «В ближайшие 10 лет ВРП Крыма будет ежегодно увеличиваться на 5–6%, правда, после 2030 года темпы экономического роста региона замедлятся до 2%, но на это уже будет влиять эффект высокой базы предыдущего десятилетия», — уточняется в тексте.

Происшествия Прокурор запросил для Титиева четыре года колонии Гособвинитель сегодня в ходе прений попросил суд признать главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорить его к лишению свободы и штрафу.