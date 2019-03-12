Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХРИА Новости 17:04

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ. Сенатор отметил, что заявление Артемьева его не удивляет с учетом неудовлетворительной работы управляющих компаний.

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

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