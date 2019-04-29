Политика
Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» УкраиныRT на русском 17:24
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Здоровье
МВД просит приоткрыть врачебную тайну
Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Общество
Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке
72-летний француз Жан-Жак Савен за четыре месяца в бочке пересек Атлантический океан.
Обновлено в 06:01
Кино
Фильм о пенсионерке из Забайкалья представит Германию на Каннском фестивале
Короткометражный фильм «Дорочка», снятый в забайкальской деревне, представит в этом году на Каннском Кинофестивале Германию.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Экономика
На Камчатке начинается официальная часть визита полпреда Юрия Трутнева
В понедельник на Камчатке пройдет деловая часть визита полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Обновлено в 15:37
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Во Франции выступили против антироссийских санкций
Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Политика
СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Экономика
«Интер РАО» отключается от Казахстана
Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке.
Обновлено в 17:50
Наука
Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Наука
Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь
Искусственному интеллекту под силу перевести сигналы мозга в речь, говорит Четан Пандаринат, нейроинженер из университета Эмори в Атланте (США).
Обновлено 26 апреля в 02:55