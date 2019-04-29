Политика
Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» УкраиныRT на русском 17:24
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.
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Шоу-бизнес
Быстрее! Выше! Сильнее! В каких спортсменов влюбляются Бузова, Дубцова и другие звезды
Обновлено в 18:57
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:15
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор.
Обновлено в 20:04
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
Обновлено в 07:29
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Политика
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования
Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено в 21:35
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке
Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.
Обновлено в 22:35
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Экономика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией
Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Экономика
Рынок факторинга получил новый стимул для развития
Рынок факторинга получил новый стимул для развития Верховный суд (ВС) признал недействующим письмо Минфина, существенно ограничивающее переуступку права требования по госконтрактам.
Обновлено в 17:50