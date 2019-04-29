Политика

Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» УкраиныRT на русском 17:24

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.
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Пушков назвал Украину «пугалом», комментируя заявление Зеленского

URA.Ru17:35

Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины

RT на русском17:24

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

РИА Новости16:39

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Газета.Ru17:19

Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии

Вести.Ru17:17

Пушков прокомментировал слова Зеленского о «миссии» Украины

Московский Комсомолец17:03

Пушков прокомментировал слова Зеленского о «миссии» Украины

Life.ru17:24
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Шоу-бизнес

Быстрее! Выше! Сильнее! В каких спортсменов влюбляются Бузова, Дубцова и другие звезды

Обновлено в 18:57
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

Обновлено в 14:15
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

Социалисты победили на выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:15
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

«Выживаем в жаре»: Айза пожаловалась на сложные условия съемок

Обновлено в 22:43
Авто

Опубликованы средние траты россиян на бензин

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор.
Обновлено в 20:04
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
Обновлено в 07:29
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53
Политика

Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования

Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено в 21:35
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Обновлено в 16:28
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Общество

Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке

Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Обновлено в 22:36
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 18:28
Происшествия

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Происшествия

На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2

Обновлено в 21:11
Экономика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Экономика

Рынок факторинга получил новый стимул для развития

Рынок факторинга получил новый стимул для развития Верховный суд (ВС) признал недействующим письмо Минфина, существенно ограничивающее переуступку права требования по госконтрактам.
Обновлено в 17:50
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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