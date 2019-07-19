с чего всё началось

Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора Нафтогазу умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Политика В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Спорт Черчесов опубликовал фото с Загитовой Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Происшествия СМИ назвали производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике».

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Происшествия Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Армия и оружие Пострадавшая при обстреле Донецка женщина скончалась в больнице Пожилая женщина, получившая вечером в четверг ранения при обстреле Донецка, скончалась в больнице, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Политика Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".

Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.

Спорт Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Происшествия Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.

Происшествия Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.

Армия и оружие Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).

Общество Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Кино Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Кошки» Universal Pictures представила трейлер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на официальном YouTube киностудии.

Политика Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2» Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Футбол Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 Бывшим футболистам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за негативные слова в адрес чемпионата мира 2022 года в Катаре.