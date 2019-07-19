Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газаРИА Новости вчера в 22:25
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора Нафтогазу умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 16:12
с чего всё началось
«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.РБКвчера в 14:46
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Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Недвижимость
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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
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Спорт
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Происшествия
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По предварительным данным, батарея была доделана в 2016 году и установлена в «Лошарике».
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Экономика
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Политика
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Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Пострадавшая при обстреле Донецка женщина скончалась в больнице
Пожилая женщина, получившая вечером в четверг ранения при обстреле Донецка, скончалась в больнице, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры
Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено в 08:06
Общество
Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России
Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Кино
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
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Обновлено в 03:42
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Футбол
Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022
Бывшим футболистам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за негативные слова в адрес чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 07:13
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
Запорожская «Мотор Сич» финансирует ДНР — СБУ
Представители Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении директора и начальника финансового отдела группы компаний «Мотор Сич», которых подозревают в сотрудничестве с республиками Донбасса.
Обновлено в 08:28