Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к РоссииРИА Новости 18:41

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Алексей Пушков
Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 18:41
с чего всё началось
Как написал сенатор на своей странице в Twitter
, «Нафтогаз» в настоящий момент находится не в том положении, чтобы ставить условия для подобного рода переговоров.
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