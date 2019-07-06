Политика
Пушков оценил возможность техногенной катастрофы на УкраинеТелеканал 360° вчера в 19:29
Пушков убежден: ничто «не спасет украинскую ГТС». Ранее Андрей Коболев заявил, что Украине требуется как минимум 20 миллиардов кубометров газа, иначе стране грозит техногенная катастрофа. Сейчас, по словам главы «Нафтогаза» в подземных хранилищах лишь 13,8 миллиарда.
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Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы
Национальная служба новостей03:06
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В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
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Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Энергетика
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Обновлено вчера в 09:45
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Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Авто
Hyundai представила новый мощный мотор, умеющий экономить топливо
Технология называется CVVD (Continuously Variable Valve Duration). Ее суть в плавном изменении длительности открытия клапанов.
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Кино
Фильм «Король лев» оказался на полчаса длиннее оригинала
Обновлено вчера в 10:30
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками
Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили крестить сына тайно
Согласно представленной информации, таинство состоится сегодня Виндзорском замке. Всего супруги пригласили на мероприятие 25 человек.
Обновлено в 10:07
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Выявлено новое опасное приложение для смартфонов
Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасное приложение для смартфонов на Android.
Обновлено в 09:35
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА
Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Транспорт
Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа
Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья
Президент Украины Владимир Зеленский назначил губернатором Закарпатской области бизнесмена Игоря Бондаренко.
Обновлено в 09:03
Политика
В России запустят конкурс поддержки молодых педагогов
В линейке проектов, развиваемых АНО «Россия — страна возможностей», появится конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В России захотели создать аналог «Википедии»
Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Спорт
В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»
В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Экономика
Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России
Кто покупал бумаги белорусской сети Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол
«Барселона» предпримет последнюю попытку подписать Гризманна
Сине-гранатовые не питают оптимизма относительно новых переговоров с «Атлетико», однако руководство клуба решило предпринять последнюю попытку завершить трансфер.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39