Политика

Пушков оценил визит Зеленского в ЕвропуNewInform 04:37

По словам сенатора, украинскому лидеру следует перейти к переговорам с Москвой вместо того, чтобы рассчитывать на Запад. Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию Киева на визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу.
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Пушков посоветовал Зеленскому вспомнить о России. «Все объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой»

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Пушков дал совет Зеленскому после «провального» визита в Европу

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Пушков прокомментировал «провальный» визит Зеленского в Европу

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Пушков прокомментировал заявление Киева о «провале» Зеленского в Европе

Аргументы и Факты05:19
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Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

Обновлено в 03:57
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено в 08:21
Общество

СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов

Обновлено в 08:01
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным

Глава государства сообщил, что с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсионные выплаты на 4,3%. Кроме этого, государство также увеличит довольствие военнослужащих.
Обновлено в 06:35
Авто

Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу

«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

Сотрудникам МВД расширят географию выезда

Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Наука

Кошка-лиса: На Корсике нашли новый вид животного семейства кошачьих

Французские ученые обнаружили на Корсике новый животный вид, который пока условно назвали кошка-лиса.
Обновлено в 08:06
Кино

Marvel выпустит в прокат новую версию фильма «Мстители: Финал»

Руководитель компании Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что со следующей неделе в кинопрокат выйдет новая расширенная версия фантастического блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика

Путин надеется, что вопрос урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами

Путин надеется, что вопрос политического урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами - США, Турцией, Ираном, Израилем и другими.
Обновлено в 08:40
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Общество

Путин поручил разобраться с зарплатами орловских учителей

Президент России Владимир Путин поручил провести проверку по обращению учителя высшей категории из Орла, который сообщил, что его зарплата составляет чуть меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства

Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко

Обновлено в 08:03
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Космос

Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету

Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

Обновлено в 08:14
Здоровье

В рязанском кардиодиспансере провели первый виртуальный обход

В рязанском кардиодиспансере провели первый виртуальный обход. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Обновлено в 05:46
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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