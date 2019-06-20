Политика
Пушков оценил визит Зеленского в ЕвропуNewInform 04:37
По словам сенатора, украинскому лидеру следует перейти к переговорам с Москвой вместо того, чтобы рассчитывать на Запад. Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию Киева на визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу.
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Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
Обновлено в 03:57
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным
Глава государства сообщил, что с 1 октября этого года военным пенсионерам повысят пенсионные выплаты на 4,3%. Кроме этого, государство также увеличит довольствие военнослужащих.
Обновлено в 06:35
Авто
Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу
«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Зеленский начал увольнения и реорганизацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика
Сотрудникам МВД расширят географию выезда
Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Наука
Кошка-лиса: На Корсике нашли новый вид животного семейства кошачьих
Французские ученые обнаружили на Корсике новый животный вид, который пока условно назвали кошка-лиса.
Обновлено в 08:06
Кино
Marvel выпустит в прокат новую версию фильма «Мстители: Финал»
Руководитель компании Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что со следующей неделе в кинопрокат выйдет новая расширенная версия фантастического блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях
Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Путин надеется, что вопрос урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами
Путин надеется, что вопрос политического урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами - США, Турцией, Ираном, Израилем и другими.
Обновлено в 08:40
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Общество
Путин поручил разобраться с зарплатами орловских учителей
Президент России Владимир Путин поручил провести проверку по обращению учителя высшей категории из Орла, который сообщил, что его зарплата составляет чуть меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства
Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Космос
Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой
Обновлено в 08:14
Здоровье
В рязанском кардиодиспансере провели первый виртуальный обход
В рязанском кардиодиспансере провели первый виртуальный обход. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Обновлено в 05:46
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее
Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39