Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан ЗеленскимРИА Новости 05:08

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан. "Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.
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Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Газета.Ru09:08

Пушков прокомментировал видео с бегающим через фонтан Зеленским

Комсомольская правда07:27

Пушков назвал хохмой купание Зеленского в фонтане

Московский Комсомолец05:27

«Президент для хохм и увеселений»: Пушков оценил забег Зеленского через фонтан

Телеканал 360°06:34

«Президент для хохм и увеселений»: Пушков не оценил пробежку Зеленского через фонтан

РЕН ТВ05:30

Пушков прокомментировал пробежку Зеленского через фонтан

News.ru06:35

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

РИА Новости05:08
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Финансы

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
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В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

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В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
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Сборная Польши победила канадцев в Лиге наций

Мужская сборная Польши по волейболу победила команду Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
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Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
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Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

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Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
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Происшествия

Пассажиры устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 05:13
Футбол

«Бавария» может арендовать Бэйла

«Бавария» планирует арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Футбол

Дани Алвес назвал «Барселону» своим домом

Контракт с "ПСЖ" заканчивается, но сейчас все мои мысли связаны с Бразилией. Поймите, что мне очень нравится в Париже.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Муженко рассказал, как украинские летчики уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс»

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.
Обновлено в 11:49
Космос

Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом

Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
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Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре города

Обновлено в 09:00
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика

В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2»

«Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.
Обновлено в 11:35
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Игры

Главный герой Dying Light 2 будет заражен вирусом

Во время игровой выставки E3 2019 появилась информация о том, что главный герой игры Dying Light 2, о которой мы писали ранее, заражен опасным вирусом.
Обновлено в 11:48
Космос

В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне

Обновлено 14 июня в 18:35
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве

Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
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«А России там даже не было». Реакция украинцев на победу сборной на молодежном чемпионате мира

Обновлено в 11:35
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
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Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу

Обновлено в 11:43
Авто

Как завести машину, если села батарейка в брелке

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика

Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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