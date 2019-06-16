Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан ЗеленскимРИА Новости 05:08
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан. "Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Спорт
Сборная Польши победила канадцев в Лиге наций
Мужская сборная Польши по волейболу победила команду Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Обновлено в 10:43
Политика
Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах
Обновлено в 11:28
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пассажиры устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 05:13
Футбол
«Бавария» может арендовать Бэйла
«Бавария» планирует арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Футбол
Дани Алвес назвал «Барселону» своим домом
Контракт с "ПСЖ" заканчивается, но сейчас все мои мысли связаны с Бразилией. Поймите, что мне очень нравится в Париже.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Муженко рассказал, как украинские летчики уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс»
Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.
Обновлено в 11:49
Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2»
«Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.
Обновлено в 11:35
Игры
Главный герой Dying Light 2 будет заражен вирусом
Во время игровой выставки E3 2019 появилась информация о том, что главный герой игры Dying Light 2, о которой мы писали ранее, заражен опасным вирусом.
Обновлено в 11:48
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Обновлено 14 июня в 18:35
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Футбол
«А России там даже не было». Реакция украинцев на победу сборной на молодежном чемпионате мира
Обновлено в 11:35
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Единоборства
Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу
Обновлено в 11:43
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23