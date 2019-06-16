Пушков оценил видео с бегущим через фонтан ЗеленскимРИА Новости 05:08

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан. "Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

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