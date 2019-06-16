Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан ЗеленскимРИА Новости 05:08
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан. "Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
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Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля.
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Экономика
В Туле пройдет «Цифровой прорыв»
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Обновлено в 08:44
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Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
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Происшествия
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Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Названы первые города России, где заработает 5G
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Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова
Обновлено 14 июня в 04:13
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
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Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
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Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
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Авто
Модель Renault Arkana получит дисковые тормоза
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Экономика
Дензнак признания. Сколько современных рублей «весил» советский рубль
«АиФ» решил подсчитать, сколько же современных российских рублей весит один старый советский рубль.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
41-летняя Жасмин оправдалась за смелую фотосессию в боди
Несколько дней назад Жасмин в своем микроблоге в Instagram начала делиться снимками из своей новой фотосессии.
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Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре»
Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».
Обновлено в 09:52
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
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Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
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Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
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Обновлено вчера в 14:03
Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15