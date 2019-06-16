Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан ЗеленскимРИА Новости 05:08

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан. "Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.
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Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Газета.Ru09:08

Пушков назвал хохмой купание Зеленского в фонтане

Московский Комсомолец05:27

Пушков прокомментировал пробежку Зеленского через фонтан

News.ru06:35

«Президент для хохм и увеселений»: Пушков оценил забег Зеленского через фонтан

Телеканал 360°06:34

«Президент для хохм и увеселений»: Пушков не оценил пробежку Зеленского через фонтан

РЕН ТВ05:30

Пушков прокомментировал видео с бегающим через фонтан Зеленским

Комсомольская правда07:27

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

РИА Новости05:08
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