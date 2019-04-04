Армия и оружие
Пушков оценил вероятность исключения Турции из НАТОРоссийская газета 03:47
Сенатор Алексей Пушков назвал невероятным исключение Турции из НАТО за покупку российского вооружения. Такое мнение он высказал в Twitter, комментируя слова вице-президента США Майкла Пенса. "Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО", - напомнил Пушков.
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Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета вчера в 15:00
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