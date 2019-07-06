Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости вчера в 21:26

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа. По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров.
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Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

РИА Новостивчера в 21:26

Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

RT на русскомвчера в 13:11

В Совфеде сделали заявление о техногенной катастрофе на Украине

Газета.Ruвчера в 16:13

«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

РБКвчера в 13:55

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАССвчера в 12:41

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Serviceвчера в 12:33

Пушков высказался об угрозе техногенной катастрофы на Украине

News.ruвчера в 19:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Космос

Российские ученые отобрали семь экспериментов для реализации на обсерватории «Спектр-УФ»

Институт астрономии РАН (ИНАСАН) отобрал первые семь экспериментов для проекта космической обсерватории "Спектр-УФ", которую планируется запустить в 2025 году.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз

Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено вчера в 13:58
Театры

Худрук покинул Театр имени Волкова вслед за уволенным директором

Накануне актеры ярославского театра обратились с письмом к Мединскому в связи с конфликтом между Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено вчера в 10:39
Армия и оружие

Стрелков рассказал о захвате СБУ начальника ПВО ополчения и «ценного свидетеля» по делу Боинга MH17

Придется прокомментировать отдельно: 1. Да, «Борисыч» был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок «ЗУ-23-2» в Семёновке и в данной должности отличился).
Обновлено в 01:00
Общество

В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено вчера в 11:30
Наука

Новый метод направленной эволюции занимает менее недели

Чтобы продемонстрировать возможности системы, исследователи получили мутантные белки и нанотела. Каждый процесс занял менее недели.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским

После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
Обновлено 04 июля в 11:11
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

В РЖД показали новые плацкартные вагоны без «боковушек»

Федеральная пассажирская компания представила концепт нового плацкартного вагона, основной особенностью которого является отсутствие боковых полок.
Обновлено 04 июля в 22:37
Происшествия

В Москве задержали «таксиста-отравителя»

Столичные полицейские нашли таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира, после разъяснительной работы с родственниками он добровольно пришёл в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа

В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Экономика

Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%

Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Общество

«ЕГЭ без ущерба психическому здоровью: реальность или вымысел?» Выпускница школы рассуждает о наболевшем

Дни подготовки, ночи без сна, слезы и истерики, нервные срывы и потраченные миллионы на репетиторов и подготовительные курсы – Вы знаете о чем я говорю, если уже сталкивались с экзаменом лицом к лицу.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей

Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за сутки

В пятницу Народная милиция ЛНР заявляла о девяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении.
Обновлено вчера в 16:43
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