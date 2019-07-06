Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости 21:26

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа. По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров.
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Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

РИА Новости21:26

Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

RT на русском13:11

В Совфеде сделали заявление о техногенной катастрофе на Украине

Газета.Ru16:13

«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

РБК13:55

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАСС12:41

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Service12:33

Пушков высказался об угрозе техногенной катастрофы на Украине

News.ru19:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Общество

Трудоустройство инвалидов требует комплексных мер — эксперты

Некоторые люди с юридическим образованием работают в федеральной налоговой службе: действительно, в феврале этого года ФНС открыло часть вакансий и взяло на себя обязательство трудоустраивать инвалидов, например, колясочников или тех, кто передвигается с помощью трости или костылей.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 09:00
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Политика

Перехваченный в Гибралтаре танкер мог принадлежать российской компании

Обновлено в 07:54
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Политика

На Украине арестован похищенный «свидетель» по делу о крушении МН17

Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь раскрыла секрет, как выглядеть моложе на 10 лет

Одним из секретов, который позволяет ей выглядеть моложе, актриса считает занятия йогой.
Обновлено в 13:30
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Политика

ООН обвинила Венесуэлу в использовании «эскадронов смерти»

Ранее News.ru писал, что управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Венесуэлы вести эффективное и независимое расследование преступлений в стране.
Обновлено в 03:22
Политика

Украина хочет начать освоение Арктики

Украина может включиться в освоение Арктики. Об этом заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Общество

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Происшествия

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено в 19:45
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Культура

Туктамышева отказалась от номера со стриптизом

Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Регионам можно дать право определять ограничения на перевозку грузов на дорогах - Силуанов

Субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать весовые ограничения по грузоперевозкам на региональных дорогах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика

Волкер призвал Украину сыграть роль лидера в нормандском формате

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Киев сыграть роль лидера в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 20:18
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Политика

США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол

РФ не видит готовности США вести конструктивный разговор по сохранению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости российский посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:34
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
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