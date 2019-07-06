Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на УкраинеРИА Новости вчера в 21:26
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа. По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров.
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Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы
Национальная служба новостей03:06
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Политика
МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии
В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
Обновлено 04 июля в 11:33
Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Космос
Специалисты NASA создают новую систему посадки на Марс
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек
Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, рассказал на правкомиссии замглавы МЧС Павел Барышев.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Семак попросил Миллера разобраться по ситуации с Суторминым
Разобраться с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» попросил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
Убивающее смартфоны Samsung фейковое приложение скачали 10 млн раз
Более десяти миллионов пользователей загрузили из Google Play приложение "Обновление для Samsung" и стали жертвами обмана.
Обновлено в 03:47
Футбол
Аргентина сыграет с Чили в матче за 3-е место на Кубке Америки
В Сан-Палу на одноименном стадионе состоится матч за 3-е место Кубка Америки — сборная Аргентина сыграет с Чили.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«ПСЖ» предложил «Реалу» Неймара
"ПСЖ" рассчитывает продать нападающего Неймара в "Реал", утверждает Marca.
Обновлено в 04:05
Общество
Москва построит самый высокий жилой небоскреб в Европе
One Tower – это первый жилой комплекс на территории «Москва-сити» с квартирами в самом центре деловой жизни столицы, так описал проект первый заместитель гендиректора «Мосинжпроекта» Альберт Суниев.
Обновлено в 04:07
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
«Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Обновлено в 03:30
Политика
Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре
Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 13:22
Финансы
Хорватия намерена вступить в еврозону
Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Выявлены лидеры среди регионов по количеству разводов
Согласно сведениям, чаще всего в 2019 году жители страны подавали на развод в Сахалинской области.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве
Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Мужчина выстрелил в девушек за отказ познакомиться в Москве
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в двух девушек за отказ познакомиться на западе Москвы.
Обновлено в 00:33