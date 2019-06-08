Пушков оценил требования «Нафтогаза» к РоссииИзвестия вчера в 21:07

с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину. По словам Пушкова, «Нафтогаз» находится «не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров».

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Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Политика В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.

Футбол Бывший игрок «Милана» возглавит «Перуджу» "Перуджа" же недавно уволила с поста рулевого команды бывшего одноклубника Оддо Алессандро Несту.

Общество И ещё построят сад В рамках национального проекта «Демография» в Ненецком округе дошкольные учреждения планируется построить в Неси, Нельмином Носе и микрорайоне «Городецкий» Нарьян-Мара.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

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Политика Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».

Политика Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.

Футбол Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

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