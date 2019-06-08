Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к РоссииИзвестия вчера в 21:07
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину. По словам Пушкова, «Нафтогаз» находится «не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров».
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с чего всё началось
Как написал сенатор на своей странице в Twitter, «Нафтогаз» в настоящий момент находится не в том положении, чтобы ставить условия для подобного рода переговоров.RT на русскомвчера в 19:16
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