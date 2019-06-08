Пушков оценил требования «Нафтогаза» к РоссииИзвестия вчера в 21:07

с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину. По словам Пушкова, «Нафтогаз» находится «не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров».

Футбол Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные» Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.

Футбол СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.

Политика Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.

Происшествия Вылет самолета Utair задержали из-за сбоя на борту В Международном аэропорту Емельяново (Красноярск) задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Иркутск.

Футбол Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Происшествия 23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии 23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Баскетбол «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА "Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".

Финансы Курс доллара резко отреагировал на новости из США Курс доллара резко снижается в пятницу на фоне слабой статистики по рынку труда в США.

Армия и оружие В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове» Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Кино Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.

Политика «Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом» На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.

Автоспорт Первая ошибка Хэмилтона за 29 Гран-при: влетел в стену на ровном месте Столкновение со стеной в Монреале стало первой однозначной невынужденной ошибкой Хэмилтона аж за 29 Гран-при — в предыдущий раз англичанин не сумел справиться с болидом на Гран-при Бразилии 2017 года.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Общество Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы за вывоз своих детей из США Долг семьи Марии Бутиной перед адвокатами достиг 40 млн рублей Отец задержанной в США девушки рассказал, что юристы могут отказаться от защиты россиянки 3389 23 Младший общий ребенок Мобли и Осиповой появился на свет уже на территории РФ в 2014 году, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что обе девочки, которые также имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.

Армия и оружие В США оценили модернизированный Ту-22М3М Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.

Здоровье Пожилых тюменцев учат поддерживать позвоночник в порядке Информационный материал и упражнения, предложенные на мастер-классе «Тело – лучший тренажер» позволяют пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Игры Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni Проект создаётся на Unreal Engine 4 для PS4, Xbox One и РС, а боевая система станет динамической, но сохранит особенности классического игрового процесса Tales of.

Хоккей Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия Чиновника Контрольно-счётной палаты ранили в Подмосковье Заместитель начальника инспекции Контрольно-счётной палаты Москвы Андрей Тышко ранен из травматического пистолета.