Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к РоссииРИА Новости вчера в 18:41
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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с чего всё началось
Как написал сенатор на своей странице в Twitter, «Нафтогаз» в настоящий момент находится не в том положении, чтобы ставить условия для подобного рода переговоров.RT на русскомвчера в 19:16
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Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики
В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
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СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
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Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
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Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
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СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
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На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
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Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Aston Martin готовит особый Vulcan для гонок Gumball 3000
Британский автопроизводитель готовит уникальную дорожную версию суперкара Vulcan для участия в гонке Gumball 3000 в этом году.
Обновлено в 01:25
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
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Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Футбол
Представлен новый комплект формы «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» презентовал новую игровую форму на грядущий сезон-2019/20.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду
В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:24
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
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В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз
Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
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Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
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Обновлено в 05:20
Политика
«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня в Москве, области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа в связи с аномальной жарой.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Летчики Южного военного округа победили в конкурсе «Авиадартс»
Четвертая армия ВВС и ПВО из состава Южного военного округа стала победителем всероссийского конкурса "Авиадартс", проходившего в Крыму с 24 мая по 8 июня.
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Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27