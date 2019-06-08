Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к РоссииРИА Новости вчера в 18:41
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Читать в источнике
Оценить155
с чего всё началось
Как написал сенатор на своей странице в Twitter, «Нафтогаз» в настоящий момент находится не в том положении, чтобы ставить условия для подобного рода переговоров.RT на русскомвчера в 19:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Политика
Депутат Рады призвал судить экс-президентов Украины за госизмену
Депутат Верховной рады Юрий Левченко призвал судить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.
Обновлено в 02:04
Кино
Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле
Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.
Обновлено в 01:23
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Авто
Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды
"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 10:03
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Перелом кривой старения человека пришелся на 50 лет
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Похудевшая Екатерина Скулкина похвасталась «новой» фигурой в латексе
Стоит отметить, что Екатерине с «новыми» формами удалось затмить даже полуобнаженную Екатерину Варнаву.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Футбол
Зинченко расцеловал журналистку после победы Украины над Сербией
Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать эмоций после разгромной победы своей команды над Сербией.
Обновлено в 03:14
Хоккей
В семье Владимира Тарасенко родился сын
Обновлено в 02:33
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Политика
Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ
Охранники президента России Владимира Путина спасли от падения председателя КНР Си Цзиньпина после того, как китайского лидера чуть не уронили со сцены делегаты вслед за окончанием пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ
В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Общество
В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет
Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Футбол
Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели
Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндади.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
6 хитростей, с помощью которых нас обманывают турагентства
Горящие путевки Термин «горящий тур» у многих людей ассоциируется с дешевизной.
Обновлено в 02:05
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Шведы разработали альтернативу «лежачим полицейским»
Одним из преимуществ устройства является то, что уборка улиц максимально облегчена по сравнению с традиционными «лежачими полицейскими».
Обновлено в 02:47