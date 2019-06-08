Пушков оценил требования «Нафтогаза» к РоссииРИА Новости вчера в 18:41

с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Футбол Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020 Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".

Наука Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Политика Депутат Рады призвал судить экс-президентов Украины за госизмену Депутат Верховной рады Юрий Левченко призвал судить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.

Кино Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.

Авто Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.

Шоу-бизнес «Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды "Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".

Шоу-бизнес Похудевшая Екатерина Скулкина похвасталась «новой» фигурой в латексе Стоит отметить, что Екатерине с «новыми» формами удалось затмить даже полуобнаженную Екатерину Варнаву.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.

Футбол Зинченко расцеловал журналистку после победы Украины над Сербией Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать эмоций после разгромной победы своей команды над Сербией.

Происшествия В Свердловской области загорелась исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Политика Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Политика Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ Охранники президента России Владимира Путина спасли от падения председателя КНР Си Цзиньпина после того, как китайского лидера чуть не уронили со сцены делегаты вслед за окончанием пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Футбол Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.

Общество В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".

Футбол Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нападающий сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар дал показания по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндади.

Авто Появились первые изображения LADA Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.